Torneo dei Quartieri, finalmente le date: il 7 giugno la prima partita

Si giocherà tutte le sere, alle ore 21. La finalissima domenica 24 luglio

MONREALE, 17 maggio – Adesso sì, finalmente si hanno le date certe. Comincerà martedì 7 giugno il tanto atteso ''Torneo dei Quartieri e delle Frazioni'', con la prima partita inaugurale che vedrà fronteggiarsi – come da calendario già pubblicato – le due formazioni di San Vito e Carrubella/Carmine.

La scelta dell'orario di gioco – in previsione ovviamente delle temperature estive che soprattutto negli ultimi anni hanno fatto registrate più di qualche tacca sul termometro – è ricaduta sul serale. Alle ore 21 il fischio d'inizio di tutti quanti gli incontri in programma, visibili sulla nostra pagina facebook mediante servizio di diretta streaming con telecronaca. Nel dettaglio, la fase a gironi prenderà avvio il 7 giugno e terminerà il 6 luglio, esclusi ovviamente i weekend, in cui le squadre sosteranno ai box (tutti gli orari e i giorni della prima fase sono visibili dettagliatamente nella nostra foto copertina, ndr). Si riprenderà quindi a giocare l'11 luglio, con l'avvio dei quarti di finale, che si concluderà giovedì 14. Le quattro vincitrici si affronteranno poi – nelle semifinali della competizione – tra il 18 e il 19 luglio. La finalissima invece sarà disputata domenica 24, sempre alle ore 21, sempre al campo Conca D'Oro.

Entusiasmo palpabile ed evidente quello espresso dall'organizzatore e promotore del Torneo, Alessio Tarallo: ''E' tutto pronto, adesso tocca a voi giocare e divertirvi. Grazie ai dirigenti e ai giocatori che avete accolto con entusiasmo questo torneo, che ho voluto riportare a Monreale dopo 21 anni. Un grazie va anche a Sergio Casamento per tutte quante le grafiche della competizione e a MonrealeNews, che racconterà ogni partita in diretta. Stiamo finalmente iniziando, vi assicuro che ogni anno il torneo diventerà sempre più emozionante''.