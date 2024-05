Torneo dei Quartieri 2024, sabato sera la presentazione in piazza Guglielmo

In programma pure il sorteggio dei gironi e l’articolazione del calendario delle partite. Appuntamento alle ore 21

MONREALE, 22 maggio – Si scaldano i motori in vista dell’inizio del “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale”. Cresce l’attesa che durerà fino a sabato prossimo, quando, a partire dalle ore 21, in piazza Guglielmo, alla presenza delle autorità cittadine, si svolgerà la serata di presentazione.

Sul palco si alterneranno le 12 squadre che daranno vita all’edizione 2024, che si sfideranno per la conquista del “Tritone” (il “Pupo”, come si dice a Monreale), che l’anno scorso, al termine di una partita appassionante, andò, come ricorderanno gli sportivi monrealesi, alla formazione del San Martino, vincitrice, dopo i calci di rigore, su quella del San Vito.

Sabato, pertanto, sarà svelata la struttura del torneo, che sarà articolato su due gironi da sei squadre ciascuno, che determineranno poi le compagini che proseguiranno la loro avventura per dare luogo agli incontri dei quarti di finale, semifinale e finalissima.

Un ospite di grande rilievo farà da testimonial alla manifestazione di cui MonrealeNews è media partner, mentre un simpatico video, girato nei giorni scorsi a Monreale, aprirà la serata. A conclusione dell’evento, quindi, avverrà il sorteggio per la composizione dei due gironi e l’articolazione del calendario. Appuntamento, quindi, a sabato per svelare tutti i segreti del torneo.