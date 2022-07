Torneo dei Quartieri: la fina sarà San Vito-Pezzingoli

L'ultimo atto della competizione andrà in scena domenica sera, alle ore 21,30 sempre al Conca d'Oro

MONREALE, 22 luglio – Notti di sogni, di coppe e di campioni cantava Antonello Venditti nel suo più iconico successo. Domenica sera di banchi non ce ne saranno sicuramente, ma di prove di maturità invece ce ne saranno eccome. Una coppa per un solo campione, appunto, sarà il verdetto che chiuderà il Torneo dei Quartieri 2022.

Di fronte il San Vito e il Pezzingoli, le due promosse a quest'ultimo, estremo giro di tango sulla pista da ballo del Conca d'Oro. Sono loro due infatti le compagini che hanno prevalso anche allo step delle semifinali. Sono loro dunque gli ultimi due corridori pronti a tagliare il traguardo che – dopo ben ventun'anni dall'ultima edizione – vedrà concludersi il Torneo dei Quartieri 2022, dopo un'estate di sport calda e appassionante. Diverse sul piano narrativo, ma unite dall'unico e certo destino della Finale sono le trame che hanno condotto San Vito e Pezzingoli all'ultimo atto di domenica sera. Il San Vito, che dopo una fase a gironi che era sembrata per la verità nulla più che una agevole passeggiata di salute, si era visto tirare il fiato da un redivivo San Castrense (qualificatosi alla fase ad eliminazione come quarto della classe, ndr) in una gara, quella dei Quarti, che solo la zampata decisiva di Yusuf Kunbi – al 40' della ripresa – era riuscita a indirizzare sulla rotta delle Semifinali. Martedì scorso poi, contro il roccioso San Martino – la marea verdeoro ha fatto incetta di gol, marciando sulla debacle improvvisa e per certi versi inspiegabile dei ragazzi di frazione. Gioco, partita, incontro. Ma soprattutto Finale meritatamente conquistata.

Discorso diverso per il Pezzingoli, che ieri sera si è imposto 3-1 contro uno strenuo Grisì, compatto e coriaceo per tutto quanto il torneo, vera e propria gatta da pelare per chiunque. I 'ragazzi terribili e venuti da lontano' di mister Salvo Marchese non hanno certamente dato vita facile agli orange di Scalìa, disputando un buon primo tempo che si chiudeva in pareggio e dove sicuramentre il Grisì avrebbe meritato – al netto dei punti, come nella boxe – qualcosa di più. Miceli però già nella ripresa confezionava il raddoppio che alla fine Patellaro avrebbe reso 3-1. Miglior attacco e anche miglior difesa della competizione, già nel quarto di finale contro il Pioppo (terminato al 33' e addirittura per 7-0) avevano dato prova di indiscusso tasso tecnico e grande compattezza difensiva.

Domenica – alle ore 21,30 - sarà dunque la volta dei verdetti irrevocabili, il momento in cui il sipario del campo Conca d'Oro si schiuderà per l'ultima volta lasciando il palcoscenico alle protagoniste della finale, sperando ovviamente di vivere un incontro bello, divertente, fascinoso e soprattutto corretto. Noi di Monreale News ovviamente saremo lì a raccontarvi, come tutte quante le partite del Torneo, anche questa attesissima finale. Il racconto della partita sarà affidato, come sempre, alle voci di Silvio Cancemi e Gabriele Rispetta.