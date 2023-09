Calcio: Serie D. Il giovane monrealese Antonino Spinelli è un nuovo giocatore dell'Acireale

Dopo l’esperienza al Calcio Sicilia, si aprono le porte del calcio dei grandi per il terzino classe 2006

ACIREALE, 7 settembre - Grande novità per quanto riguarda il panorama delle nuove promesse del pallone monrealese: il giovane Antonino Spinelli, secondo quanto riportato da diversi giornali acesi, è diventato un nuovo calciatore dell'Acireale.

Si tratta della, storica squadra della provincia catanese che ha anche militato, nei suoi anni migliori, in Serie B. Negli ultimi anni, dopo qualche stagione tribolata, i granata si sono attestati come presenza fissa nel mai facile campionato di Serie D.

Gli scout del club sono soliti pescare gemme dal Calcio Sicilia, dove Antonino Spinelli ha fatto scuola e ha imparato i fondamenti di un gioco per il quale ha dimostrato di avere un talento fuori dalla norma. Noi monrealesi l'abbiamo visto all'opera, per due anni consecutivi, mentre scorrazzava sulla fascia del San Martino delle Scale, nelle due edizioni del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni, alzando al cielo la Coppa (in maniera figurata, visto che Antonino fu il principale assente nello scacchiere di mister Giambruno nella partita finale, dopo un torneo giocato da protagonista) nella serata dello scorso 31 luglio contro il San Vito.

Terzino di spinta, predilige operare sulla fascia destra. Classe 2006, è ancora in attesa della maggiore età: intanto, la prima grande occasione della sua carriera è arrivata e si chiama Acireale. Ad Antonino, auguriamo che in questa stagione possa finalmente affermarsi anche in palcoscenici più prestigiosi ed all'altezza del suo estro.