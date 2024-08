Calcio: il monrealese Riccardo Sciortino firma per il Trapani, in Serie C

Calcio: il monrealese Riccardo Sciortino firma per il Trapani, in Serie C

Per il giovane centrocampista si aprono quindi le porte del mondo professionistico

TRAPANI, 3 agosto – Approda al mondo professionistico del calcio il giovane monrealese Riccardo Sciortino, che nella stagione prossima vestirà la maglia del Trapani, società che disputerà il prossimo campionato di Serie C.



Seguito dal suo procuratore Piero Dell’Orzo, anch’egli monrealese, Riccardo, quindi, aggiunge un altro tassello alla sua ancor giovane carriera, che da ora in poi potrebbe riservargli altre soddisfazioni.

Classe 2005, centrocampista centrale, abile con entrambi i piedi, Riccardo ha mosso i suoi primi passi significativi nel Palermo, all’epoca del presidente Maurizio Zamparini, per poi approdare alla Sampdoria, fortemente voluto dal responsabile del settore giovanile blucerchiato Giovanni Invernizzi, e quindi tornare alla società rosanero, su richiesta dell’ex direttore sportivo Leandro Rinaudo, con cui ha vinto un campionato Primavera.

Adesso per lui, dopo essere stato contatto dal DS Andrea Mussi, si aprono le porte del calcio professionistico nella società granata che si presenta ai nastri di partenza dl campionato di Serie C con buoni propositi e con un progetto che lascia ben sperare i propri tifosi.

Riccardo Sciortino, per età, può ancora essere impiegato nella formazione Primavera, ma chiaramente l’obiettivo è quello di farsi largo in prima squadra per affermarsi definitivamente nel mondo professionistico.