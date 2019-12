Ecco il programma delle iniziative del periodo natalizio

Sono state realizzate da diversi soggetti presenti nel territorio con la collaborazione dell’amministrazione comunale

MONREALE, 19 dicembre – Con la presentazione del libro di Antonella Vinciguerra “Germogli di porpora” avvenuta oggi pomeriggio al circolo Italia, hanno preso il via le iniziative inserite nel cartellone stilato dagli uffici del comune in occasione di queste festività natalizie.

Il programma, che – come sempre – potrà subire delle modifiche ed integrazioni, consta di una serie di manifestazioni, che sono state allestite, grazie all’iniziativa di diversi soggetti presenti nel territorio, per allietare i giorni tradizionalmente dedicati ai festeggiamenti di fine anno.

Questo il programma ufficiale:

19 DICEMBRE – ore 18,30

Germogli di porpora, presentazione libro di Antonella Vinciguerra. Circolo Cultura Italia

20 DICEMBRE – ore 19

Feel Rouge Tv Awards. Aula consiliare Biagio Giordano

21 DICEMBRE – ore 16-20

La casa di Babbo Natale – Pro Loco di Monreale. Collegio di Maria

21 DICEMBRE – ore 17

Inaugurazione mostra del sito Unesco “Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale”. Complesso Guglielmo II, sale Aricò e Guardì. Lunedì – sabato 10-20. Domenica e festivi 10-14

21 DICEMBRE – ore 17-20

Presepe vivente. Complesso Guglielmo – Antivilla

21 DICEMBRE – ore 18

Aspettando il Natale. Complesso Guglielmo – Sala Novelli

21 DICEMBRE – ore 20

Tombolata di beneficenza Agave. Villa Savoia

21 DICEMBRE – ore 21,00

Gloria in excelsis Deo – Fruicantus, gruppo vocale. Chiesa della Santissima Trinità

22 DICEMBRE – ore 16-20

La casa di Babbo Natale – Pro Loco di Monreale. Collegio di Maria

22 DICEMBRE – ore 17

I Pupi a Natale. Casa cultura Santa Caterina

22 DICEMBRE – ore 18

Canti natalizi. Collegio di Maria

22 DICEMBRE – ore 21

Concerto di Natale – Orchestra sinfonica siciliana. Duomo di Monreale

23 DICEMBRE – dalle ore 16

Giro per le vie della città – Banda Fiati della Normanna

24 DICEMBRE – dalle ore 17

Giro per le vie delle città – I tamburinari

27-28-29 DICEMBRE

Settimo festival del Mediterraneo di scacchi. Collegio di Maria

29 DICEMBRE – ore 20

Natal danzando – ASD Danzarte Academy. Complesso Guglielmo –Sala Novelli

29 DICEMBRE – ore 21

Quarta edizione del Brass Choir Christmas – I fiati della Normanna. Chiesa di San Castrense

30 DICEMBRE – ore 19,30

Sotto la pelle – Spettacolo di prosa a cura di ArciLink. Casa cultura Santa Caterina