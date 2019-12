Inaugurato ieri il punto vendita ''Krians-natural cosmetics'' in via Roma

Prodotti per trattamenti di la cura del corpo e capelli per uomini e donne. LE FOTO

MONREALE, 20 dicembre – Con il taglio del nastro rosso, accompagnato dalla benedizione di padre Eliseè Ake Brou, comincia ufficialmente l'avventura commerciale del punto vendita sito in via Roma di "Krians - natural cosmetics", brand in franchising nel settore cosmetico che rappresenta la fusione tra prodotti cosmetici completamente naturali, moda e stile e che si propone di offrire con professionalità, alla propria clientela, prodotti di alta qualità per il make-up, la cura di viso, corpo e capelli, nonché una linea full make-up vegana.

La qualità delle materie prime e il rispetto della natura, uno dei pilastri di Krians, affinché ognuno possa sentirsi coccolato da prodotti creati per ogni tipologia di persona, e per ogni tipologia di tasca, garantendo sempre l'accessibilità dei prezzi. Un impegno che si concretizza nella scelta di produrre in Italia, assicurando così alla propria clientela dei prodotti esclusivamente made in Italy.

Tutti i prodotti Krians vengono preparati con ingredienti naturali. L’intera linea cosmetica è concepita nel pieno rispetto della natura. Inoltre i prodotti non sono testati sugli animali e rispettano la vita in tutte le sue forme. Krians ha anche una linea per uomo: trattamenti viso e corpo, oli e maschere, gel e lozioni per barba e capelli.

L'apertura del punto vendita di Monreale nasce dal desiderio della titolare, Tiziana Cannella, di mettersi in gioco, nonché da un'attenta indagine del mercato locale che ha portato alla scelta di affiliarsi ad un brand giovane, frizzante e dinamico, nato per mettersi al servizio del benessere e della bellezza di ciascuno, proponendo alla propria clientela un format assolutamente nuovo e fino ad oggi assente sul territorio monrealese.

"I nostri clienti saranno sempre coccolati ed accompagnati all’interno del locale attraverso un viaggio in cui potranno conoscere e testare con mano la validità di ciò che staranno acquistando. Avranno la possibilità di testare la qualità dei prodotti, attraverso un percorso sensoriale e una seduta di make-up, in autonomia, o con il nostro ausilio, che renderà tutto ancora più magico."