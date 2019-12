Presentato ieri l’ultimo libro di Antonella Vinciguerra ''Germogli di porpora''

La manifestazione si è tenuta al circolo Italia alla presenza di tanta gente. LE FOTO

MONREALE, 20 dicembre – Nella sala del circolo Italia, alla presenza di tanta gente e con un’atmosfera conviviale, si è tenuta ieri pomeriggio la presentazione dell’ultimo libro di Antonella Vinciguerra “Germogli di porpora”.

All’evento, oltre all’autrice, hanno preso parte, Amelia Crisantino, presidente della Pro Loco Monreale, don Giuseppe Salamone, rettore del Santuario del SS.Crocifisso alla Collegiata, il presidente del Circolo Italia, Claudio Burgio. Presenti pure l’assessore al Turismo Geppino Pupella, al Bilancio Luigi D’Eliseo, la dirigente della scuola Veneziano-Novelli Beatrice Moneti, il professore Maurizio Lucchese, il consigliere comunale, Santina Alduina, il vicepresidente del Parlamento della Legalità Salvatore Sardisco, l'insegnate Maria Grazia Scognamiglio.

Il libro descrive la storia di vite che si rincorrono e si intrecciano nella Sicilia degli anni ’70, in uno scenario in cui l’uomo e la natura riescono a fondersi per diventare una cosa sola. Parla delle difficoltà che incontra un bambino speciale nel tentativo di vivere con serenità il suo essere diverso e di accettare il “fardello” che è stato scelto per lui da un destino che si diverte a mescolare le carte”. Nel corso della manifestazione sono stati letti alcuni brani tratti dal libro scelti ed interpretati dall’autrice stessa.