Giacalone, un Suv si ribalta su un fianco: nessun ferito

L ’ incidente è avvenuto intorno alle ore 10 presso la SS 186. LE FOTO

MONREALE, 28 dicembre – Questa mattina, intorno alle ore 10, sul tratto della SS 186, una Honda guidata da un uomo anziano che viaggiava in direzione San Giuseppe Jato, si è ribaltata sul fianco sinistro.

È possibile che l’anziano abbia perso il controllo dell’Suv urtando, in un primo momento, il muro di contenimento in prossimità della banchina destra della carreggiata, ribaltandosi poi sul fianco sinistro, senza riportare alcuna ferita. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Necessario, frattanto, l’intervento del soccorso stradale per riportare in asse l’auto.