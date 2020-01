Donna trovata morta nel quartiere Bavera

L.M.A. sarebbe morta per cause naturali. Indagano i carabinieri

MONREALE, 5 gennaio – Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta all’interno della propria abitazione. La donna, L.M.A. le iniziali delle sue generalità, da un primo rilievo sarebbe morta per cause naturali. Viveva nel quartiere della “Bavera”, vicino la via Baronio Manfredi, nei pressi della Madonna dell’Orto.

Da chiarire, però, la data del decesso, dal momento che la donna è stata trovata in stato di decomposizione. Su questo particolare, come su tutta la vicenda relativa ai rilievi, l’ultima parola spetterà alla relazione del medico legale, che ha comunque optato per le cause naturali del decesso, non richiedendo l’esame autoptico sul cadavere.

L.M.A. è stata trovata dai Vigili del Fuoco nella casa dove viveva, probabilmente sollecitati dai vicini. Sul posto i Carabinieri di Monreale che adesso indagano sulla vicenda.