Coronavirus, monrealese dona 6 taniche di disinfettante alla Protezione Civile

Leccadito (Overland): “ Un gesto importante in un momento così difficile, grazie mille ” . LE FOTO

MONREALE, 16 marzo – La scorsa settimana, il monrealese Salvo Badagliacca aveva contattato la redazione di Monreale News manifestando la volontà di donare 6 taniche di disinfettante di tipo “Kastel” di cui era in possesso, per dare un piccolo e utile contributo alla comunità normanna in questo momento di grande difficoltà.

In seguito all’emergenza sanitaria e, ai costanti e dispendiosi interventi sanificazione del territorio ad opera degli operai comunali e della Protezione Civile – i quali, dotati di tute di biocontenimento, agiscono nelle ore sia diurne che notturne per prevenire il diffondersi del coronavirus – abbiamo ritenuto opportuno suggerire, al benefattore, di offrire i bidoni di Kastel direttamente al gruppo “Overland”, offerta accolta con entusiasmo e gratitudine dagli stessi volontari.

A coordinare l’operazione di donazione, il segretario della Pro Loco Monreale Piero Faraci che, contattato e autorizzato dalla Protezione Civile, si è recato presso l’abitazione di Salvo Badagliacca – già dipendente della ditta Mirto Srl e volontario del territorio – recuperando le 6 taniche di disinfettante, consegnandole successivamente al gruppo “Overland”, nei locali del circolo Cultura Italia, attualmente adibiti per la raccolta di viveri.

“Voglio ringraziare fortemente il signor Badagliacca – afferma Damiano Leccadito, responsabile civile del gruppo Overland – per l’importante donazione. Tutti i cittadini, che che vogliono contribuire a questa nobile causa in questo momento di emergenza sanitaria, possono contattare il numero istituzionale – 335 5331619, attivo dalle ore 8 alle ore 19 – penseremo noi a recuperare il tutto. Sono tante le famiglie in difficoltà che necessitano di aiuto, accogliamo dunque qualsiasi tipo di donazione, soprattutto di carattere alimentare”.