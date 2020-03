I prossimi giorni saranno cruciali, impossibile al momento pensare in maniera ottimistica

“Orgoglioso di tutta la collettività monrealese e del nostro sindaco in questo momento di gravità inimmaginabile”

MONREALE, 20 marzo - “In questo momento di gravità inimmaginabile, la nostra comunità si sta riscoprendo dotata di senso di responsabilità, guidata da un sindaco, Alberto Arcidiacono, cui vanno il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza, per i provvedimenti messi in campo senza tentennamenti al fine di preservare l'incolumità pubblica”.

Lo afferma il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, che aggiunge: “Sindaco serio, senza protagonismi, vicino ai suoi cittadini, che sta lavorando senza risparmiarsi per alleviare i loro disagi, pur garantendo il rispetto delle regole nazionali e regionali, le uniche armi, al momento, per contrastare un virus aggressivo e mortifero che ha sconvolto le nostre vite”.

“Il nostro primo cittadino – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale – sta profondendo il massimo dell’impegno in condizioni eccezionali, di fronte ad un nemico sconosciuto, in piena collaborazione con la Regione siciliana e le autorità competenti, senza tralasciare nulla al caso. Grande orgoglio mi suscita la collettività tutta che nella sua maggioranza ha compreso la situazione e le vie del nostro paese restano desolatamente deserte, com’è giusto che sia in questo terribile momento”.

Intravaia, conscio dell’estrema gravità della situazione attuale, è tornato ad appellarsi ancora di più al buon senso dei cittadini, a chiedere ulteriori sforzi per sconfiggere un nemico silente, invisibile e sconosciuto, che ai più anziani suscita la stessa paura della guerra.

“I prossimi giorni saranno cruciali – ha aggiunto. Non possiamo permetterci di pensare in modo ottimistico e attendiamo un aggravarsi della situazione. Forse questo è il periodo più buio che stanno vivendo tutte le generazioni che non hanno conosciuto l’ultimo conflitto mondiale e il dopoguerra. Siamo chiamati ad un estremo senso di responsabilità, per cui dobbiamo restare in casa senza deroghe, tranne che per ragioni di lavoro o di prima necessità. Sono sicuro che supereremo questo momento drammatico, ma ognuno dovrà fare la sua parte stringendo i denti, senza livori, senza recriminazioni, senza polemiche che, dinanzi ai camion colmi di cadaveri, appaiono squallide e inutili”.