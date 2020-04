Rsa Molara, tamponi effettuati a tutti i ricoverati e a tutto il personale

Ruggeri: “È il segnale che la macchina organizzativa funziona”

MONREALE, 10 aprile - Tamponi a tappeto a tutti ricoverati ed a tutto il personale alla Rsa Molara. Lo rende noto Francesco Ruggeri, presidente della Euromanager Sanità ente gestore della struttura. "In data odierna - afferma Ruggeri - sono stati effettuati a scopo precauzionale i tamponi a tutti i ricoverati e a tutti gli operatori, infermieri, medici, operatori sanitari, amministrativi dipendenti della Rsa Molara.

Lo stesso presidente, a nome del consiglio di amministrazione della società e di tutti gli operatori ringrazia lo staff medico coordinato dal dottor Giuseppe Termini dell ASP 6 di Palermo che ha effettuato i tamponi a personale e degenti. "Questo è un ulteriore segnale positivo - aggiunge Ruggeri - che la macchina amministrativa regionale funziona.

I tamponi sono stati effettuati a scopo precauzionale al fine di conoscere nei dettagli e nei particolari le condizioni cliniche di operatori e pazienti. Questo ulteriore passaggio insieme a tutte le misure di prevenzione adottate dalla società Rsa Molara speriamo possa contribuire a rasserenare degenti, operatori socio sanitari,infermieri, medici,amministrativi e parenti. La nostra attenzione continua ad essere alta, visto il momento delicato.

Approfittiamo dell’occasione per ringraziare il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore alla salute Ruggero Razza, il segretario del presidente della Regione Marco Intravaia e la Protezione Civile regionale per l’ulteriore fornitura di 5000 mascherine e DPA per le strutture Rsa Molara di Palermo ed Rsa Bonifato di Alcamo.

A breve - conclude Ruggeri - avremo i risultati dei relativi tamponi effettuati in data odierna. Nell’attesa confidiamo in Dio che con la Pasqua porti serenità e pace a tutta la popolazione".