Radiodiffusione, siglato programma comune tra Monreale e Altofonte

La ratifica stamattina in Sala Rossa

MONREALE, 24 giugno – E’ stato siglato stamattina in Sala Rossa un accordo di programma tra i comuni di Monreale e Altofonte con il ministero dello Sviluppo Economico per esercire impianti di radiodiffusione sonora in tutto il territorio delle due cittadine.

Ad apporre la propria firma sono stati i sindaci Alberto Arcidiacono ed Angelina De Luca che hanno fortemente sostenuto l’iniziativa volta a creare maggiore comunicazione e diffusione delle notizie locali. Monreale è stato individuato come ente capofila , in quanto promotore del progetto e sede per l’installazione degli impianti di radiodiffusione. Il provvedimento siglato verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Per l’ispettorato Sicilia ha partecipato il funzionario tecnico Angelo Pirrotta.