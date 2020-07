Monreale, ecco i fondi destinati ad interventi per disabili, anziani e minori

Trasferite le somme relative alla terza annualità del piano di zona. Si attende ancora la realizzazione degli interventi della seconda annualità

MONREALE, 30 luglio – Torniamo a parlare di piano di zona ed in particolare del piano di zona 2013-2015 che, dopo l'implementazione delle risorse per il triennio 2018/2020, ha finalmente concluso il suo iter amministrativo con l'avvenuto trasferimento delle somme relative alla terza annualità al Comune di Monreale.

Dopo che il 5 marzo scorso, infatti, il Comune di Palermo ha trasferito al Comune la somma di 231.792,70 euro destinata alla terza annualità del piano, l'amministrazione comunale ha finalmente le risorse per dare effettivo corso ad interventi sociali destinati ad anziani, disabili e minori.

Risorse importanti, se consideriamo che l'ente ha già in cassa dal 22 novembre dello scorso anno anche le somme relative alla seconda annualità del piano e di cui quelle giunte lo scorso 5 marzo rappresentano l'ultima fase di trasferimento.

Ricordiamo, infatti, che con determinazione dirigenziale del 22 novembre dello scorso anno erano già stati accertati in entrata per un totale di 289.119,15 euro i fondi destinati ad avviare la seconda annualità delle attività previste dal piano per anziani, disabili e minori.

Di queste ultime le uniche avviate entro la fine del 2019 sono state quelle relative ai piani personalizzati per disabili gravi, mentre le restanti - come è possibile leggere nel provvedimento - sono state rinviate e riprogrammate dai competenti uffici comunali per il 2020.

Adesso non resta più nulla da attendere se non l'effettiva realizzazione di tre importanti progetti sociali, ovvero l'attivazione del centro socio-educativo per disabili, il progetto Infanzia per minori, le attività estive per minori e quelle del centro aggregativo anziani.

Auspichiamo dunque che tali azioni sociali, ora che il Comune è nella piena disponibilità delle somme, possano vedere la luce al più presto, diventando così, in un momento critico come quello che stiamo attraversando, un'occasione concreta di promozione sociale per l'intera comunità.