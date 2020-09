Riqualificazione ambientale del quartiere Carmine, individuato il personale di supporto

Pubblicati i nominativi del personale di supporto all’attività del responsabile unico del procedimento

MONREALE, 8 settembre – L’amministrazione comunale ha reso noti i nominativi del personale di supporto alle attività di riqualificazione urbana del quartiere Carmine.

L’avvio del progetto, secondo quanto riportato nella deliberazione della Giunta comunale n.70/A/IE emanata in data 17 settembre 2019, è stato deciso ai fini dell’ottenimento di un efficace recupero ambientale dello storico quartiere monrealese.

I lavori di riqualificazione del Carmine di Monreale hanno visto impegnarsi sinergicamente sia l’amministrazione comunale che la Regione Sicilia in termini di finanziamenti. La spesa complessiva ammonterà a 3.904.775 milioni di euro: di questi, 3.800.000 euro verranno stanziati dalla Regione mentre 104.775 euro saranno a carico del bilancio comunale. Il quadro economico progettuale è stato approvato per mezzo del decreto n. 5723 del 5 dicembre 2019.

I dipendenti comunali nominati per l’incarico di supporto alle attività del RUP sono: Nicola Giacopelli, che si occuperà del supporto giuridico-amministrativo; Cinzia Modica, per il supporto finanziario-contabile; Giuseppa Noto e Nicolò Parisi, responsabili della parte amministrativo-burocratica.