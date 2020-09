Il colonnello De Simone saluta l’Associazione Italiana Carabinieri di Monreale

L’ufficiale si trasferisce nella capitale per frequentare un corso di alta specializzazione

MONREALE, 9 settembre – Nel giro dei vari saluti “istituzionali” che il colonnello Luigi De Simone ha effettuato in questi giorni, prima di lasciare il comando del Gruppo Carabinieri Monreale, c’è stato pure quello all’Associazione Italiana Carabinieri, che opera nella cittadina normanna.

L’associazione che racchiude principalmente uomini dell’Arma in congedo, come molti sanno, svolge il suo importante ruolo di supporto, distinguendosi nel controllo del territorio soprattutto agli istituti scolastici in occasione degli orari di ingresso e di uscita degli studenti, nonché in altre manifestazioni, al fianco delle amministrazioni comunali, succedutesi nel tempo, sempre con compiti di controllo e di organizzazione logistica.

Il colonnello De Simone, cha andrà a frequentare un corso di alta specializzazione del Ministero degli Interni, ha espresso parole di elogio per il sodalizio, ricordando la figura del carabiniere, anche dopo termine del servizio.