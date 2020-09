Fondo Paqualino, i volontari ''liberano'' la scuola Pino Puglisi

Contemporaneamente anche alcuni interventi in via Taormina. LE FOTO

MONREALE, 9 settembre – Nell'attesa che voci leggere tornino a risuonarvi all'interno, certo con tutte le precauzioni che la situazione contingente impone, un passo avanti al rientro nelle classi della scuola Pino Puglisi di Fondo Pasqualino è stato stamane compiuto dai volontari di ''Basta Crederci''.

L'azione, fortemente voluta dall'assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto, consentirà infatti a giovani alunni di poter godere quantomeno di un accesso più decoroso al proprio istituto. Avvalendosi degli strumenti loro affidati da Ninni Di Salvo di ''Villa e Giardini'', la squadra coordinata da Piero Faraci - e composta da Alessandro Cassarà e Vittorio Pumo - ha dunque provveduto a rimuovere un immenso cumulo di sterpaglie che affollavano gli spazi delle piccole aiuole comprese nel perimetro della scuola. Contemporaneamente, in via Taormina, una seconda squadra di ''Basta Crederci'' - composta da Giovanni Terranova e Antonino Lombardo - ha bonificato una piccola stradina precedentemente assediata anche in questo caso da una fittissima vegetazione spontanea, preda nel tempo anche dell'inciviltà di alcuni cittadini che al suo interno avevano maldestramente gettato dei rifiuti.