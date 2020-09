Monreale, il sindaco incontra il governatore del Rotary Sicilia-Malta

Accolto nella sala rossa del municipio il governatore del Rotary Sicilia-Malta Alfio Di Costa

MONREALE, 16 settembre –Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha ricevuto stamane in Sala Rossa il governatore del distretto 2110 del Rotary, Alfio Di Costa.

L'iniziativa svoltasi stamattina con l'incontro istituzionale tra il sindaco ed i membri del sodalizio si è rivelata un momento di proficuo confronto.

Ad accompagnare il governatore in particolare c'erano il segretario del distretto Sergio Malizia ed una delegazione di presidenti e rappresentanti di alcuni club Rotary dell’Isola.

L’incontro è stata l'occasione per promuovere la volontà di creare una sinergia per futuri progetti culturali, sociali e soprattutto per la valorizzazione del territorio e dell’ambiente .