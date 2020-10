Grazie per tutto a tutti i monrealesi

Riceviamo e pubblichiamo...

Da quando mi pregio di rappresentare la città di Monreale tante volte mi sono trovato a dover scrivere direttamente alla mia comunità: talvolta per chiedere aiuto e collaborazione; talvolta per invitare alla calma e alla prudenza; altre volte ancora per esortare al coraggio ed alla partecipazione.

Questa volta scrivo con la sola e grande volontà di ringraziare ciascuno di voi. Vi ringrazio per avere sopportato disciplinatamente i disagi dovuti alla realizzazione dei lavori preliminari alla partenza del giro d’Italia. Vi ringrazio per esservi adeguati alle disposizioni in materia di sicurezza, senza polemiche. Vi ringrazio per avere adornato e abbellito i vostri locali, i vostri balconi e le vostre finestre. Vi ringrazio per avere accolto al meglio i visitatori, i turisti, i giornalisti, gli atleti e gli sportivi. Vi ringrazio per non avere mai mancato nell’osservare le regole che la vita post covid ci ha imposto. Vi ringrazio per il vostro entusiasmo, per i vostri sorrisi, per le emozioni che avete lasciato trasparire sui vostri volti.

Vi ringrazio perché mi avete reso orgoglioso della mia comunità che sento sempre più pronta a spiccare il volo verso una Monreale migliore.

A voi tutti il mio commosso grazie.

* Sindaco di Monreale