Tagliati gli alberi pericolanti nella villetta di San Castrense

Rischiavano di mettere a repentaglio l’incolumità pubblica

MONREALE, 23 novembre – Gli operai dell’assessorato Ville e Giardini del Comune di Monreale questa mattina hanno tagliato nella villetta San Castrense di via Venero, ove ha sede il monumento ai Caduti, alcuni alberi pericolanti, che rischiavano di finire sulla strada.

L’iniziativa di messa in sicurezza ha visto anche l’intervento dell’assessorato alla Protezione Civile comunale che ha monitorato i lavori che sono serviti per eliminare un imminente pericolo per l’incolumità dei cittadini. A dare un contributo sono intervenuti anche alcuni volontari impegnati in progetti socialmente utili.