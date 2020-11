Monreale, nuove modifiche alla macrostruttura del Comune

Nuova ripartizione di competenze tra le diverse aree dell'ente per i servizi cimiteriali

MONREALE, 28 novembre – E' stata approvata la delibera con la quale vengono apportate nuove modifiche al funzionigramma e all'organigramma del Comune di Monreale da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono.

In particolare, si tratta, rispetto alle modifiche intervenute in precedenza, di una nuova suddivisione delle competenze in relazione ai servizi cimiteriali tra l’area gestione risorse e l’area gestione del territorio del Comune.

In seguito alla nuova deliberazione la gestione dei servizi cimiteriali sarà complessivamente affidata all’area gestione risorse con l’esclusione delle competenze di carattere tecnico-urbanistico, arredo e pulizia che resteranno in capo all’area gestione del territorio. Al segretario generale del Comune, Francesco Mario Fragale, è stata così affidata dalla giunta comunale l’esecuzione degli atti di propria competenza rispetto alle modifiche approvate.

Il provvedimento di riorganizzazione dei servizi cimiteriali comunali va dunque ad integrare e modificare quanto precedentemente stabilito, ridisegnando la macrostruttura dell'ente che è entrata ufficialmente in vigore con l'approvazione della delibera di immediata esecuzione.

Risulta così definita la riorganizzazione di alcuni servizi comunali e la relativa ripartizione delle competenze tra le diverse aree dell'ente.