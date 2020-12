Monreale: una tesi sul caso di riequilibrio finanziario e dissesto dell'ente

Le congratulazioni del sindaco Alberto Arcidiacono e della giunta comunale a Salvatore Ponsini che si è laureato con il massimo dei voti

MONREALE, 3 dicembre – ''Le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale e il dissesto degli Enti Locali- sul caso del Comune di Monreale”: questo il titolo di una tesi di laurea magistrale del neo laureato Salvatore Ponsini.

Lo studente ha scelto questo tema per la sua tesi di laurea in Scienze Economico-aziendali del Dipartimento SEAS alla Scuola Politecnica dell’Universita’ di Palermo, con relatore il professor Salvatore Cincimino e correlatore il dottor Ignazio Tabone, dirigente del Comune di Monreale all’Area Gestione Risorse.

Al neo laureato, che ha ottenuto il massimo dei voti 110 su 110, oggi il sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto porgere gli auguri e i complimenti con tutta la giunta comunale, condividendo questo straordinario risultato. Nel corso di un incontro in Sala Rossa alla presenza degli assessori e dei dirigenti, Arcidiacono si è complimentato con Salvatore per il particolare studio dedicato ad un argomento importante sviluppato con professionalità e competenza.

Ponsini, anche per la laurea triennale aveva scelto un argomento che riguardava un Ente Locale, prediligendo in quel caso come tema l’Incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità sull'aspetto finanziario dell'ente locale, incentrando l’attenzione sul Comune di Villabate dove allora era dirigente proprio Ignazio Tabone.