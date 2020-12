San Martino, al via la raccolta differenziata

Emanate le disposizioni che dovrebbero partire il prossimo 4 gennaio. Intanto il Comune sigla contratto con Oikos e Trapani servizi

MONREALE, 31 dicembre – Sono state stabilite con ordinanza del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, le disposizioni sull’avvio della raccolta differenziata nella frazione di San Martino delle Scale.

Il metodo di raccolta previsto sarà quello porta a porta e misto per umido, carta, plastica, vetro e alluminio, secco non riciclabile. L’ordinanza sindacale individua in apposito allegato le vie della frazione che saranno interessate dal nuovo sistema di raccolta.

Tra queste figurano quelle del centro abitato della frazione di San Martino, via Pineta Antica, via SP 57 fino a via Torrente d’inverno, via SM 22 e traverse, Via Valle Paradiso e traverse, Villaggio Montano e traverse, via Regione Siciliana da Piazza Reale al Castellaccio. In tutte queste vie della frazione saranno rimosse le attuali postazioni stradali di cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati con obbligo quindi di attenersi alle nuove modalità stabilite dal Comune.

I residenti nelle vie interessate dovranno esporre i loro rifiuti opportunamente differenziati su strada pubblica davanti la propria abitazione a partire dalle 22 del giorno precedente la raccolta fino alle 5 del mattino del giorno previsto per la tipologia di raccolta secondo il calendario stabilito. Quest’ultimo prevede per il lunedì la raccolta dell’umido; ogni martedì quella di carta e cartone; il mercoledì sarà invece il turno della plastica; giovedì toccherà di nuovo all’umido; venerdì sarà la volta del residuo non riciclabile; infine nella giornata di sabato verranno raccolti ad un tempo umido, vetro e alluminio opportunamente differenziati.

Al fine di agevolare tutte le utenze, infine, il Comune ha previsto l’istituzione di due postazioni mobili per per la raccolta che saranno posizionate rispettivamente all’ingresso della via SM 22 e di fronte all’edificio dell’ex CRES in via Regione Siciliana bassa, attive entrambe dalle 6 alle 11 del mattino per il conferimento dei rifiuti differenziati secondo lo stesso calendario in vigore per la raccolta porta a porta.

Giunge dunque ai nastri di partenza l’ampliamento alla frazione di San Martino della raccolta differenziata con cui si completerà il piano operativo del Comune. Sul sistema di smaltimento potrebbe gravare però l’incertezza legata all’individuazione delle discariche, cosa che potrebbe ancora una volta mandare in difficoltà l’intera catena siciliana.

Intanto, nei giorni scorsi, il Comune ha stipulato il contratto trilatero con l’impianto gestito dalla società Oikos e la ditta Trapani servizi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Ciò al fine di consentire alla società Oikos di Catania di continuare a ricevere la frazione secca di sopravaglio prodotta dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani effettuato presso l’impianto della Trapani servizi dove in atto il Comune conferisce i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Monreale.