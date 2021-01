Ripristiniamo gli impianti di illuminazione di via Ponte Parco ed Olio di Lino

Vittorino e Terzo (Forza Italia): “Forte preoccupazione per i livelli di sicurezza da parte di cittadini e operatori commerciali”

MONREALE, 17 gennaio - "Bisogna intervenire immediatamente per ripristinare la funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione lungo le vie Ponte Parco ed Olio di Lino. Il totale regime di oscurità crea problemi per la sicurezza di residenti ed operatori commerciali che temono furti, oltre che determina pericoli per la sicurezza”.

“Si tratta di zone altamente abitate e con un intenso traffico veicolare e con una consistente presenza di anziani che vivono da solo all'interno di molte abitazioni del comprensorio . Serve un immediato intervento da parte dell’amministrazione e degli uffici comunali, stante che da diverso tempo e nonostante decine di segnalazioni le due strade restano a buio”.

E' quanto dichiarato dai consiglieri comunali del Gruppo di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, che dopo avere raccolto le proteste dei residenti, fortemente preoccupati per i livelli di sicurezza hanno chiesto l'immediato ripristino del sistema di pubblica illuminazione. “Molti residenti - hanno aggiunto Vittorino e Terzo - hanno inviato segnalazioni agli uffici competenti per ottenere un rapido intervento. Ma ogni richiesta e' stata disattesa. Da sempre abbiamo sostenuto - hanno evidenziato i due consiglieri comunali azzurri - che accanto ai problemi sanitari vi sono interventi che vanno realizzati con tempestivita' per garantire ai cittadini il diritto alla sicurezza e alla vivibilita'. Serve una visione completa delle esigenze del territorio e un ascolto continuo delle voci dei cittadini. Cosi' come l'impianto di illuminazione della Circonvallazione; continui lanci di agenzia, assicurazioni di interventi e promesse da parte di diversi assessori: dopo 18 mesi la strada, teatro di incidenti, continua a restare al buio”.