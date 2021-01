Coronavirus, 996 nuovi casi in Sicilia. In arrivo nuove dosi di vaccino a Palermo

Si tratta dei farmaci di Pfizer e Moderna

PALERMO, 27 gennaio – Così come affermano alcuni organi di informazione, tra cui il Giornale di Sicilia, domani nel capoluogo dovrebbero arrivare circa 8 mila dosi di vaccino Pfizer e circa mille del farmaco di Moderna.

Ci saranno controlli serrati sulla distribuzione dei vaccini, per evitare che la somministrazione coinvolga chi non ne ha diritto. Questo, frattanto, è ciò che dichiara l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in merito ai favoritismi dei giorni scorsi: “A fronte di 125 mila soggetti vaccinati, in Sicilia le criticità hanno riguardato un numero modesto di persone. Il tema è legato al rispetto delle procedure da parte di tutti. Un conto è se rimane qualche dose scongelata coinvolgere altri soggetti per non perderla, diverso se qualcuno in modo preordinato abbia ceduto dosi. C'è in corso una attività amministrativa Palermo e Ragusa per accertare quanto accaduto in alcune circostanze”.

Intanto sono 996 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, su 10.849 tamponi molecolari e 18.241 test rapidi effettuati. Mentre le vittime sono state 38, 1.407 sono i dimessi guariti. Delle 47.030 persone attualmente positive, 1.653 (-11) si trovano in degenza ordinaria e 232 sono ricoverate in terapia intensiva (+3). In tutta Italia sono stati accertati 15.204 nuovi casi di coronavirus e 467 decessi.