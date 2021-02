Raccolta rifiuti urbani, il Comune firma il contratto con Ecolandia

Arcidiacono: ''Adesso massima collaborazione da parte dei cittadini''

MONREALE, 2 febbraio – E’ stato sottoscritto da parte del Comune di Monreale con la Ecolandia - con sede a Catania - il contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati.

Il capitolato prevede anche i servizi raccolta ingombranti, decespugliamento e le discariche abusive nel territorio di Monreale . Il contratto avrà la durata di un anno, per un importo di circa 3 milioni di euro, oltre iva al 10 per cento. Per l’amministrazione comunale ha firmato il dirigente dell’area Gestione del Territorio Maurizio Busacca , per l’impresa ha sottoscritto il documento Domenico Navarria , ufficiale rogante il segretario generale Francesco Fragale, presente anche il direttore di Ecolandia Salvatore Bonaventura.

Il servizio espletato dalla ditta Ecolandia era partito il primo dicembre da domani verranno attivati tutti i servizi aggiuntivi . “Grazie a questa nuova gestione della raccolta dei rifiuti - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - ci auguriamo che possa esserci la massima collaborazione da parte dei cittadini che devono fare il possibile per aumentare i numeri della raccolta differenziata, che ci consentirà come comune di ricevere la premialitá da parte della Regione Siciliana e abbassare i costi per lo smaltimento della raccolta indifferenziata”.