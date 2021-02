Monreale, al via le indagini per la messa in sicurezza di piazzale Candido

Il fine è quello di un più efficace sfruttamento dell’area parcheggio

MONREALE, 22 febbraio – Sono iniziati stamattina i lavori di indagini geotecniche per definire il progetto di messa in sicurezza dell'area del Piazzale Candido. Ne dà notizia l'assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella.

Il progetto, che prevede la realizzazione di opere per la messa in sicurezza del sito, è volto a migliorare l'accesso all'area che costituisce uno snodo importante per il decongestionamento del flusso automobilistico nella nostra città. Il progetto sarà inviato per il finanziamento alla Regione Siciliana, con la quale è stata già avviata una interlocuzione proficua. Questa mattina il sindaco Alberto Arcidiacono ed il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia hanno effettuato un sopralluogo al fine di verificare l'inizio delle indagini. Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, che ha evidenziato l'incidenza che tali lavori avranno nella riqualificazione dell'area. Un ulteriore passo per la risoluzione di un nodo nevralgico a favore della città.