Monreale, vaccino anti-covid: arriva il primo calendario per over 80

Si parte il 16 marzo all'ospedale Ingrassia. Istituita una nuova mail per inviare le richieste al comune

MONREALE, 12 marzo – Grazie ad un accordo tra il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e la manager dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni è stato’ stilato dal presidio vaccini Covid dell’ospedale Ingrassia il primo calendario dei 60 cittadini monrealesi, che potranno effettuare il vaccino nel nosocomio della Rocca a partire dal 16 marzo.

L’ufficio stampa e comunicazione istituzionale del comune sta contattando tramite mail tutti i cittadini in elenco. Per gli over 80 sono già stati messi a disposizione i vaccini Pfizer. Gli interessati dovranno presentarsi all’ospedale Ingrassia muniti di ricevuta del codice di prenotazione, tessera sanitaria, e della documentazione allegata alla mail inviata dal Comune dove é stato comunicato il giorno della vaccinazione. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – è stato quello di venire incontro alle esigenze degli over 80, che potranno raggiungere ed accedere al centro vaccinale con più facilità. Molti di questi cittadini infatti erano già stati inseriti in altri presidi di Partinico, Cefalù, Corleone e addirittura anche di Petralia”.

Intanto, gli uffici dell’Asp e l’ufficio Comunicazione del Comune di Monreale sono in continuo aggiornamento per completare altre liste di cittadini che verranno contattati a seguire.

Si ricorda che per effettuare la vaccinazione bisogna prenotarsi nella piattaforma dell’Asp di Palermo e successivamente si potrà inviare al Comune la richiesta di Monreale con nome, cognome, codice fiscale e soprattutto il codice di prenotazione rilasciato dall’Asp 6 e un recapito telefonico

Per tale servizio é stata istituita una nuova mail che é la seguente:

vaccino_covid@monreale.gov.it

Per ulteriori informazioni contattare il numero 3276247535 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.