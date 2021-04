Donata una sedia speciale ad bambina della scuola Francesca Morvillo grazie alla donazione del 5 per mille

Il sindaco Alberto Arcidiacono “Garantire il diritto allo studio per tutti”

MONREALE, 12 aprile – Grazie ai fondi del 5 per mille donati dai cittadini al Comune di Monreale, in quanto ente che svolge attività socialmente rilevanti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha potuto acquistare una sedia speciale per disabile, da assegnare per finalità sociali.

L’ausilio stamane è stato consegnato alla bimba dall’assessore alla Solidarietà Sociale Sandro Russo, alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto, della preside dell’istituto, Francesca Giammona e dei genitori dell’alunna che grazie a questa sedia speciale potra’ frequentare le lezioni.

“Siamo felici – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono di avere reso un servizio che potrà garantire il diritto allo studio ad una bimba che potrà seguire le lezioni in presenza circondata dall’affetto dei compagni ed insegnanti. Ciò è stato possibile grazie alla sensibilità di molti cittadini”.

“Le donazioni del 5 per mille al comune - ha concluso l’assessore Russo - sono importanti per continuare a portare avanti iniziative come queste ed é per tale motivo che l’aiuto di tutti è fondamentale per andare incontro alle esigenze dei più deboli”.