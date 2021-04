Una burla di cattivo gusto diventa virale e su whatsapp scatta il caos

Uno screenshot, opportunamente tagliato, comunica una presunta chiusura delle scuole per domani disposta dal sindaco: è falso

MONREALE, 25 aprile – Gira sui diversi gruppi whataspp del mondo della scuola monrealese un messaggio attribuito al sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono secondo il quale domani sarebbero sospese le attività scolastiche, per essere riprese martedì.

Si tratta però di un fake, di una burla di cattivo gusto, di una notizia non corrispondente al vero. Il post, infatti, non è altro che uno screenshot, opportunamente tagliato, di una comunicazione che il primo cittadino aveva fatto realmente, ma in un periodo diverso da quello attuale, verosimilmente nel mese di dicembre. Il post è quindi inattuale e soprattutto non veritiero.

Inutile dire quanto clamore questo post-burla, diventato presto virale, abbia scatenato soprattutto tra i genitori, molti dei quali hanno ritenuta veritiera la comunicazione, entrando in piena confusione.

“Qualche “fine intelletto” – è stata la replica di Arcidiacono – ha scambiato la festa della Liberazione con il primo aprile ed ha pensato di far girare un mio vecchio post. Tutto assolutamente falso, le scuole sono aperte perché grazie al cielo non sono stati riscontrati problemi”.

Resta confermato, pertanto, che domani sarà il giorno del rientro in presenza al 100% per le scuole elementari e medie, con una percentuale che invece varia per le scuole superiori a seconda della colorazione della zona di pertinenza.