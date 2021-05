Monreale, conferita la cittadinanza onoraria alla principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie

Il riconoscimento “per la personale partecipazione dei principi di Borbone a numerose iniziative sociali, assistenziali e filantropiche”. LE FOTO

MONREALE, 21 maggio – Il sindaco Alberto Arcidiacono, alla presenza della giunta, ha conferito stamane in Sala Rossa la cittadinanza onoraria del Comune di Monreale alla principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito dall’amministrazione Arcidiacono per la personale partecipazione dei principi di Borbone a numerose iniziative sociali, assistenziali e filantropiche anche con rilevanti atti di liberalità. E, infine, per le iniziative intraprese per il recupero e la valorizzazione delle bellezze artistiche della città normanna e per avere contribuito in innumerevoli occasioni, a fare conoscere, ancora di più, Monreale nel mondo. La manifestazione si è conclusa con la firma della principessa sul libro delle personalità illustri alla presenza dell’arcivescovo Michele Pennisi, del segretario generale del Comune Francesco Fragale, degli assessori Rosanna Giannetto, Geppino Pupella, Luigi D’Eliseo, dei consiglieri comunali Flavio Pillitteri e Rosario Ferrari, del consulente Salvo Giangreco. Per l’Ordine Costantiniano hanno presenziato il delegato vicario per la Sicilia dell’Ordine Costantiniano Antonio di Janni i cavalieri Giulio Pillitteri e Claudio Ragusa e il referente di Catania dell’ordine Antonino Amato.