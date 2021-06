Monreale, anche oggi nessun contagio

Ne dà notizia il sindaco Arcidiacono: “La nostra campagna vaccinale ha funzionato”

MONREALE, 21 giugno - I dati sono alquanto confortanti: anche oggi, per il quinto giorno consecutivo, in città nessuno risulta contagiato, un successo che certamente è da attribuire alla importante campagna vaccinale attuata in Provincia e soprattuto a Monreale.

A darne notizia è lo stesso primo cittadino che con pochi giri di parole restituisce, agli organi di stampa, un messaggio breve e coinciso: “Quinto giorno consecutivo e zero nuovi contagi”. Un traguardo, che tuttavia ha l’obbligo morale di riconoscere ad una intera comunità l’atteggiamento responsabile osservato in questo ultimo periodo e, soprattutto, il senso del dovere che ha suggerito loro di recarsi in massa, tra Palermo e Monreale, presso gli hub vaccinali per la somministrazione del vaccino sperimentale.