Monreale, encomio in Sala Rossa alla preside della scuola Cpia Palermo 2

La dirigente si trasferisce a Termini Imerese. Al su posto verrà Giorgio Cavadi

MONREALE, 1 luglio – Un riconoscimento alla persona, e quindi, indirettamente anche all’istituzione. Stamattina, in Sala Rossa, l’amministrazione comunale ha conferito un encomio alla preside Patrizia Graziano, dirigente del Cpia Palermo 2, la scuola per gli adulti non in possesso della licenza media.

La dirigente, dal 29 maggio scorso, non é più alla guida dell’istituto. Andrà a dirigere, infatti, il liceo Ugdulena di Termini Imerese, comune del quale è originaria. Al suo posto è stato nominato Giorgio Cavadi, nuovo punto di riferimento della scuola per gli anni che seguiranno.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco, Alberto Arcidiacono, gli assessori alla Pubblica Istruzione Rosanna Gianetto e alla Cultura Letizia Sardisco, il segretario comunale del Comune, Francesco Fragale, concittadino della Graziano e la coordinatrice del punto di erogazione di Monreale, Emanuela Ferraro.

Con questo gesto simbolico l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare il proficuo contributo che il Cpia Palermo 2 ha dato alla comunità monrealese, nella quale centinaia di utenti, anche avanti con gli anni hanno avuto la possibilità di migliorare la propria condizione culturale, ottenendo un titolo di studio.