Il principe Don Jaime di Borbone a Monreale incontra il sindaco Alberto Arcidiacono

Si sposerà il 25 settembre al duomo di Monreale con Lady Charlotte Lindesay-Béthune

MONREALE, 15 luglio – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, insieme alla giunta, oggi ha ricevuto il discendente dei Borbone delle Due Sicilie e dei Farnese il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie Duca di Noto nella Sala Rossa del Palazzo di Città.

Erano presenti il Cardinale Gerhard Ludwig Müller Gran Priore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio che benedirà le nozze, il professore Salvatore Bordonali dell’universita di Palermo e delegato Sicilia Occidentale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il parroco della cattedrale Don Nicola Gaglio .

Il Principe nell’incontro con il sindaco Arcidiacono ha ringraziato per l’accoglienza a Monreale, dove era già stato nel 2017, e per il privilegio di potersi di potersi sposare nella cittadina legata alla storia della famiglia Borbone erede farnesiana.

“Siamo onorati che avete scelto la nostra città per il vostro matrimonio - ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono - L’evento contribuirà a promuovere ancora di più il nostro duomo e i siti arabo-normanni”.