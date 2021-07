Inaugurato il nuovo ''Al Balhara Hotel, Resort & Spa''

L’inaugurazione si è svolta stasera preceduta da una conferenza stampa. LE FOTO

MONREALE, 16 luglio –È stato inaugurato stasera il nuovo “Al Balhara Hotel, Resort & Spa”, nato a Monreale da un ingente investimento della Montalbano Group.

L’inaugurazione è avvenuta nel tardo pomeriggio alla presenza di diverse autorità locali, tour operator e diversi ospiti invitati all’evento con la partecipazione del gruppo di protezione civile Evergreen che si è occupato del servizio d'ordine.

Alla realizzazione di questo nuovo progetto hanno collaborato, in particolare, Life Resorts, il soft brand di White, una società di consulenza per viaggi e soggiorni luxury. A condurre la conferenza stampa, accanto a Giuseppe ed Emanuele Montalbano, Enzo Carella, amministratore di Life Resorts, che ha illustrato il progetto che sta alla base del rilancio di questo sito che vuole presentarsi come una nuova struttura in grado di sviluppare tutte le sue potenzialità in relazione al territorio in cui insiste. Questa una delle spinte maggiori per la scelta del sito che in questa fase di ripartenza getta le basi per diventare un polo d’eccellenza nell’accoglienza turistica deluxe.

L’estensione del nuovo complesso alberghiero è di circa 22 mila metri quadrati con 110 camere di lusso comprensive di spa privata. Si tratta di una struttura circondata da ampi spazi verdi arricchiti da piante di vario genere. La nuova struttura alberghiera sorge lungo l’asse dell’itinerario arabo-normanno inserito nella World Heritage List dall’Unesco con un progetto ambizioso della Montalbano Group che ha proprio intravisto nel territorio delle potenzialità di grande interesse.

L’inaugurazione è stata preceduta da una conferenza alla presenza della stampa e del pubblico con la partecipazione di molte autorità locali e, in particolare, del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, ma anche di maestranze locali tra cui un'esposizione di ceramiche artistiche degli artisti monrealesi de ''La Fornace di Bisanzio''.

Lo spazio scelto dalla Montalbano Group corrisponde, come è noto, all’area dell’ex Genoardo Park Hotel ma con una veste completamente rinnovata che a marzo si presenterà completamente ultimata con l’idea di dar vita ad un ‘’grande club e grande albergo’’, che mira a un’utenza internazionale ma anche europea. Di particolare rilevanza saranno gli spazi del primo piano che accoglieranno le circa 110 suites di lusso con annessi spazi per lo sport e il benessere.

La filosofia che anima questo nuovo progetto imprenditoriale è fondata sulla volontà di coniugare bellezze del territorio e percorsi di conoscenza culturale dello stesso, riservando massima attenzione agli spazi interni che presenteranno il massimo del comfort e dell’accoglienza con zone dedicate anche al benessere-acqua, allo sport e agli acquisti con una galleria commerciale dove saranno presenti prodotti enogastronomici, ceramiche e prodotti tipici del territorio.

L’obiettivo insomma è quello di personalizzare al massimo il progetto di accoglienza sulla base delle esigenze della clientela, unito a spazi e rifiniture d’eccellenza che intendono strizzare l’occhio a una clientela internazionale. Una struttura a 5 stelle che intende sfruttare tutte la bellezza del nostro territorio e, proprio a tal fine, la struttura si è già dotata di navette per i collegamenti degli ospiti all’esterno lungo percorsi di interesse turistico e culturale e di aree esterne per potenziare i parcheggi interni al fine di potenziare l’aspetto infrastrutturale.