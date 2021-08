Covid-19, Monreale tra i 100 comuni nel ''limbo'': non ancora raggiunto il 70% di immunizzazione

Il nostro paese fa parte del gruppo di comuni non ancora adeguatamente protetti dal virus

MONREALE, 23 agosto – Tra le comunità potenzialmente interessate dalle nuove misure restrittive al vaglio del governo regionale ci sarebbe anche la nostra: Monreale, infatti, ha sì superato il 60% di immunizzazione ma risulta ancora lontana dal 70% di copertura vaccinale, un dato che potrebbe rivelarsi sufficiente per l’applicazione di eventuali restrizioni.

In Sicilia già 53 comuni sono in giallo e altri due in arancione, ma altri 100, incluso Monreale, non mancherebbero all’appello e sarebbero sotto osservazione.

La zona gialla, a Monreale, sarebbe stata evitata solo grazie alla mancata diffusione del contagio tra gli abitanti: un risultato reso possibile dal senso di responsabilità nonché dall’organizzazione degli hub vaccinali, che ancora stentano a fare raggiungere un’adeguata percentuale di adesioni al siero anti Covid.

In assenza di un cambio di rotta, entro i prossimi dieci giorni l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza potrebbe decidere di correre ai ripari attuando misure indirizzate alle attività commerciali. In questo ''limbo'', oltre a Monreale, ci sarebbero altri 99 comuni, tra cui Bagheria, San Giuseppe Jato e Corleone.