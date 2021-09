Le delegazioni estere grazie all'Erasmus+, ricevute oggi in Sala Rossa

Il progetto vede coinvolto l'istituto comprensivo statale "Margherita di Navarra"

MONREALE, 22 settembre – Il sindaco Alberto Arcidiacono, con gli assessori Paola Naimi e Rosanna Giannetto stamattina ha ricevuto in Sala Rossa le delegazioni straniere del Progetto “Erasmus+, NorthSouthEastWest Orienteering", accompagnate dalla dirigente scolastica della “Margherita di Navarra” Patrizia Roccamatisi.

“Scambi culturali – per il primo cittadino – che sono esperienze ed occasioni di crescita sociale. Ogni cittá ha le proprie tradizioni culturali ma è importante per i giovani conoscere e fare tesoro di queste esperienze”. I docenti provenienti dal Portogallo, dalla Polonia e dalla Grecia, ospiti in questi giorni dell’istituto comprensivo, hanno iniziato il progetto di durata biennale che ha avuto come prima tappa proprio Monreale prima dei successivi scambi culturali nelle altre nazioni aderenti all’iniziativa.

Il progetto Erasmus+, del quale l'istituto Margherita di Navarra per il biennio 2021/2023 è coordinatore, ha come obiettivo quello di promuovere la cooperazione nel campo dell'istruzione a tutti i livelli (primaria e secondaria di primo grado). Il tema principale del progetto è lo sport e cercherà di promuovere negli alunni la consapevolezza del contributo positivo dello sport e delle attività sportive. Il progetto "Orienteering" si inserisce nel più ampio progetto educativo rivolto allo sviluppo della personalità complessiva dell’alunno e favorisce la capacità di osservazione, la percezione dello spazio, la rappresentazione dello spazio, l’attenzione e la concentrazione, la capacità di scelta, di prendere delle decisioni, l’autonomia.

Si concentra, inoltre, sul coinvolgimento degli alunni durante le ore di lezione e di attività extracurriculari e promuove le mobilità all'estero con studenti di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e dare loro, così, la possibilità di effettuare un'esperienza di apprendimento europeo, sviluppare la loro comprensione della diversità culturale e linguistica presente in Europa, e acquisire le competenze necessarie al loro sviluppo personale. Durante il primo meeting italiano, i docenti stranieri hanno avuto modo di visitare la scuola del plesso di Pioppo, le città di Monreale e Palermo e organizzare al meglio, con i docenti italiani coinvolti nel progetto, le prossime attività di mobilità estere previste.