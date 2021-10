Via S.L., cornicioni delle case popolari ammalorati: oggi il sopralluogo tecnico dello Iacp

Giorni fa l ’ intervento dei pompieri dopo il cedimento di un blocco di cornicione sulla sede stradale. In tarda mattinata l ’ ispezione di un funzionario per verificare le condizioni degli edifici

MONREALE, 15 ottobre – Un ulteriore passon in avanti è stato effettuato oggi, intorno alle 12, con il sopralluogo tecnico dello Iacp presso gli alloggi popolari di Aquino in via S.L., a seguito del crollo di un blocco cementizio appartenente al copri ferro della copertura d’attico del padiglione A, avvenuto lo scorso 27 settembre (leggi qui l’articolo): l'accadimento, in quell'occasione, ha visto l’intervento dei vigili del fuoco per il ripristino delle superfici compromesse su segnalazione di un delegato di frazione.

La notizia dell’accaduto (a confermata del verbale redatto dai vigili del fuoco) è pervenuta, attraverso queste colonne, all’Istituto Autonomo Case Popolari, ente proprietario degli alloggi sollecitato, successivamente, dal parlamentare regionale Mario Caputo il quale, dopo aver raccolto le richieste dei diversi residenti e, accompagnato dal dottor Fabrizio Pandolfo – commissario straordinario Iacp – 11 giorni fa aveva effettuato un’ispezione preliminare per verificare le condizioni esterne degli edifici. Tempestiva, tuttavia, l’azione dell’ente proprietario degli alloggi che ha inviato, questa mattina, un proprio tecnico – il geometra Giuseppe Di Giovanni, ndr – per la realizzazione di un rilievo fotografico da allegare alla relazione che lo stesso funzionario dovrà inviare successivamente agli uffici, per l’avvio di un primo intervento di messa in sicurezza di tutti i cornicioni ammalorati, in attesa della redazione di un progetto più importante che prevede il rifacimento dei prospetti.