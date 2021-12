Monreale, al via i lavori di bonifica della Sp Aquino-Villaciambra

Mario Caputo: “Necessario ripristinare l’arteria dalla vegetazione selvaggia. Ringrazio l'ingegner Pampalone per la sua disponibilità”

MONREALE, 16 dicembre – “Gli operai alle dirette dipendenze dell'ingegner Pampalone degli uffici tecnici della Città Metropolitana di Palermo, dalla giornata di ieri, sono impegnati nei lavori di pulizia straordinaria e bonifica del tratto stradale di competenza della ex Provincia, che collega Aquino, subito dopo il supermercato Conad, fino al bivio tra Altafonte e Villaciambra.

I lavori, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, si erano resi necessari a causa della presenza di arbusti e canneti che avevano invaso la sede stradale e le precarie condizioni dei margini stradali che ostruivano il regolare deflusso delle acque meteoriche, recando pericolo alla viabilità".

A renderlo noto è il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo che, in occasione del sopralluogo dei tecnici della Provincia lungo il ponte, aveva segnalato la necessità di un intervento di bonifica. "Ringrazio vivamente - ha aggiunto Mario Caputo - l'ingegner Pampalone, per avere disposto, in un momento di enorme difficoltà a fronte delle recenti piogge, i lavori per la bonifica di una importante arteria provinciale ad alta percorrenza, che giunge sino allo scorrimento veloce per Sciacca e la valle dello Iato. In questo modo si innalza il lavoro della sicurezza veicolare in un contesto residenziale altamente urbanizzato. Nei prossimi giorni - in conclusione - saranno disposti interventi analoghi presso ulteriori arterie provinciali del comprensorio monrealese”.