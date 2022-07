Fiamme a Pioppo, intervengono i vigili del fuoco e la Protezione Civile

L'incendio è partito verso ora di pranzo. In azione anche un elicottero

MONREALE, 2 luglio – Sembrerebbe esser stato domato il focolaio incendiario che era partito intorno all'ora di pranzo nei pressi della frazione monrealese.

Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi della protezione civile e poi anche quelli dei vigili del fuoco che – ponendo in azione anche un elicottero – sembrerebbero esser riusciti ad estinguere le fiamme. Non si conoscono al momento le cause d'avvio del rogo, il quale probabilmente sarebbe cominciato dal crinale a ridosso della strada statale, qualche metro prima dell'ingresso nella frazione di Pioppo appunto, e vicina peraltro anche ad alcune abitazioni.