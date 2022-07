Premi ed encomi in Sala Rossa, il sindaco Alberto Arcidiacono consegna riconoscimenti

Insigniti Antonio Bravo, Chiara Faraci e Alberto Ganci. LE FOTO

MONREALE, 21 luglio – Stamane, in Sala Rossa, il sindaco Alberto Arcidiacono ha consegnato encomi e riconoscimenti al maresciallo Antonio Bravo, all’agonista Chiara Faraci e al giovane scacchista Alberto Ganci.

“Rivolgo un sincero pensiero di stima - dichiara Arcidiacono nei confronti del maresciallo Bravo - che da sempre si è contraddistinto ispirando la sua vita a quei valori umani che con vigoria ne hanno illuminato il percorso. Sono oltremodo lieto di encomiarla ufficialmente perché la Città che onoro di rappresentare possa essere orgogliosa di un proprio figlio”.

Per Bravo quarant’anni di onorato servizio nell’Arma dei carabinieri nella cittadina normanna. Come dire: una vita spesa al servizio della comunità monrealese. Quasi 70 anni, da cinque ormai in quiescenza, Antonio Bravo è arrivato a Monreale nell’82, quando aveva il grado di appuntato. Nel corso della sua carriera ha contribuito fortemente al rispetto della legalità nella nostra cittadina, lavorando al fianco anche del compianto capitano Mario D’Aleo, ucciso dalla mafia, come è noto, nell’agguato di via Scobar il 13 giugno 1983. Nel 2017 Bravo è andato in pensione con il grado di brigadiere capo, successivamente è passato maresciallo di complemento in pensione.

Hanno ricevuto un riconoscimento anche i giovani Chiara Faraci, 17 anni, campionessa regionale di nuoto, la quale l’anno precedente è arrivata prima di categoria alla gara internazionale dello Stretto di Messina, e Alberto Ganci, giovane scacchista monrealese appartenente all’Accademia Scacchistica Monrealese che ha vinto il campionato italiano giovanile nella categoria “Under 12” che si sono svolti a Città del Mare e al quale hanno partecipato circa 819 giovani scacchisti.