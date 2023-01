Villaciambra, si rompe una conduttura, decine di famiglie senza gas

Sul posto i tecnici per riparare il guasto che si è verificato in via Fondo Blandino

MONREALE, 6 gennaio – Si rompe una conduttura del gas e un’intera zona resta senza erogazione. Succede a Villaciambra, frazione di Monreale, dove una fuoriuscita di acqua ad alta pressione ha bucato un tubo della rete metanifera, provocando una copiosa infiltrazione e determinando un temporaneo black-out.

La zona interessata, come detto, è quella di Villaciambra-Malpasso. La rottura si è verificata, intorno alle 6 del mattino, in via Fondo Blandino all’altezza del supermercato in via VC3, dove è stato necessario sospendere l’erogazione de gas, a causa dell’infiltrazione idrica. I disagi, però, sono estesi a tutta la frazione,

Sul posto sono già intervenuti gli operai della Comest, la ditta che gestisce la rete del gas e i tecnici del comune di Altofonte, che si stanno prodigando per mettere in sicurezza la conduttura e riparare il guasto.

Purtroppo i tempi di riattivazione della fornitura del gas, non appaiono immediati. Saranno necessarie alcune ore, verosimilmente, per far tornare il tutto alla normalità, considerato che sarà necessario successivamente togliere l’acqua dalla rete.