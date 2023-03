Sviluppo del territorio, oggi assemblea dei sindaci della ''Coalizione Sud Ovest''

L’incontro per dare attuazione al protocollo d’intesa “FUA di Palermo” si è tenuto in Sala Rossa

MONREALE, 14 marzo – Con lo scopo di dare attuazione al protocollo d’intesa “FUA di Palermo” per le politiche territoriali della Regione Siciliana per il periodo di Programmazione 2021 – 2027, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha organizzato il primo incontro che si è svolto questo pomeriggio in Sala Rossa, con i sindaci della “Coalizione Sud Ovest”.

L’obiettivo dell’incontro promosso da Arcidiacono è stato quello di avviare celermente le attività previste dal protocollo per l’avvio dei progetti che creino sviluppo nei comuni coinvolti. All’assemblea hanno preso parte tutti i rappresentanti dei comuni coinvolti. I sindaci di Altofonte, Giardinello, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, San Cipirello e San Giuseppe Jato.