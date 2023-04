Associazione Mons Realis, Margherita Ganci nuovo presidente

Subentra ad Angelo Granà. Il vice è Biagio Cigno

MONREALE, 1 aprile – Si è svolta nel pomeriggio di ieri l’elezione delle nuove cariche dell’associazione Mons Realis di Monreale, che ha condotto negli anni passati nel territorio numerose iniziative culturali e di solidarietà.

Margherita Ganci è il nuovo presidente. Biologa, è laureata in scienze religiose ed ha anche un master in Bioetica. Fa parte del direttivo della scuola di formazione Etico-Politica Giovanni Falcone.

Al momento della sua elezione ha voluto ringraziare l’assemblea dei soci ed in particolare il presidente uscente , Angelo Granà apprezzandone il proficuo lavoro svolto fino al blocco dovuto alla pandemia.

Margherita Ganci ha dichiarato di accettare l'incarico nell'ottica di un lavoro di squadra per rilanciare il percorso intenso dell’associazione Mons Realis nella comunità monrealese.

Da oggi, dunque, comincia il nuovo percorso con in agenda già incontri con alcuni rappresentanti di associazioni del territorio. Nella seduta di ieri l’assemblea dei soci ha eletto come vice-presidente Biagio Cigno, presidente dell'associazione Antiracket e Antiususra Liberi di lavorare.