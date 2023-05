Associazione nazionale carabinieri, gemellaggio tra Monreale e Mestre

MONREALE, 7 maggio – Si è svolto nei giorni scorsi il gemellaggio tra le sezioni di Monreale e Mestre dell’Associazione nazionale carabinieri su iniziativa dei presidenti Giuseppe Cortigiani ed Emanuele Cirasa.

L’evento si è svolto in occasione della cerimonia di commemorazione del capitano Emanuele Basile ucciso per mano mafiosa, di cui quest’anno ricorreva il 43esimo anniversario. Il presidente della sezione ANC di Mestre, Emanuele Cirasa, accompagnato da Massimo Gritti, segretario della sezione, ha partecipato alla processione del Santissimo Crocifisso insieme con i soci della sezione di Monreale per un momento di condivisione volto alla conoscenza delle tradizioni cittadine.

L’evento si è posto come obiettivo quello di sottolineare i vincoli di spirito di corpo e solidarietà tipici dell’Arma attraverso una sinergia sui temi della legalità e della solidarietà portate avanti attraverso le azioni associative.

Alla cerimonia che si è tenuta a margine della commemorazione del capitano Basile all’interno della sezione di Monreale hanno partecipato anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, i soci della sezione di Monreale con i vertici dell’Arma dei carabinieri di Monreale a partire dal tenente colonnello Giulio Modesti, comandante del Gruppo, dal capitano Andrea Quattrocchi, comandante della Compagnia e dal luogotenente Antonio La Rocca, comandante della stazione.

Al termine dell’incontro è avvenuto il tradizionale scambio di doni tra le due sezioni e, come riporta la targa in ricordo dell’evento, attraverso il gemellaggio la sezione ANC di Monreale e quella di Mestre suggellano la loro amicizia e collaborazione, perseguendo la spirito di fedeltà che nei secoli ha contraddistinto l'Arma dei Carabinieri.