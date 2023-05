Monreale, celebrate oggi le esequie di Lorenzo Salamone

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari

MONREALE, 24 maggio – Si sono svolte oggi pomeriggio, nella chiesa di San Castrense a Monreale, le esequie di Lorenzo Salamone, il decano dei giornalisti monrealesi, scomparso ieri all'età di 91 anni.

A rendergli omaggio, familiari, amici, conoscenti, che hanno voluto accompagnare lo storico cronista del Giornale di Sicilia nel suo ultimo viaggio. Presente, a nome dell'amministrazione comunale, anche il sindaco Alberto Arcidiacono.

La funzione religiosa è stata officiata dal parroco di San Castrense, don Antonio Crupi, che ha tracciato un breve profilo dell'uomo e del cronista, invitando i familiari a trovare conforto nella fede per lenire il grave dolore della perdita del loro congiunto.

"Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Salamone - ha detto al riguardo il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia - che da decano dei giornalisti monrealesi era depositario della nostra memoria collettiva. Con lui se ne va un pezzo della nostra storia recente. È stato testimone di tanti avvicendamenti ed eventi tragici e lieti che ha raccontato con una passione coltivata fino a qualche anno fa. Ricordo, da giovane consigliere comunale e poi assessore, i suoi articoli graffianti ma sempre rispettosi delle istituzioni e dei ruoli. A lui - conclude - i ringraziamenti della città per l’onestà intellettuale con cui ha contribuito al dibattito culturale per tanti decenni. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla moglie, ai figli, alle nipoti”.

Per tutta la giornata di ieri e nella mattinata di oggi, frattanto, la casa di Lorenzo Salamone è stata letteralmente invasa da tantissima gente ha voluto omaggiarlo con la propria presenza. A questo proposito la famiglia ringrazia tutti coloro, che, personalmente o attraverso i social, si sono uniti al loro lutto.