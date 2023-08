Lutto nel mondo della scuola: si è spento l’ex preside Mario Cinà

Impegnato anche in politica per tanti anni. Aveva 83 anni

MONREALE, 9 agosto – Si è spento ieri Mario Cina’, storico insegnante di matematica e dirigente scolastico.

Con lui si sono formate generazioni di monrealesi e giovani del comprensorio, sin dal suo impegno giovanile nel centro diocesano della Giac di Monreale, vivace palestra di giovani laici credenti, dove fu impegnato insieme con tanti intellettuali monrealesi come Benedetto Messina, Rocco Campanella, Bino Li Calsi.

Aveva abbracciato anche l’impegno politico che lo aveva portato a dare il suo contributo in più occasioni fino alle ultime amministrative dove era stato candidato nelle fila di Monreale Bene Comune. Nei giorni scorsi un ictus lo ha colpito, causandone la morte. Originario di Bagheria, aveva da poco compiuto 83 anni.

“Mario è stato una gran persona perbene – afferma Tonino Russo, coordinatore di Monreale Bene Comune e figura storica del Pd di Monreale – Sempre corretto, garbato nei modi, intellettualmente raffinato. Nelle nostre riunioni era sempre molto attento al punto di vista di tutti e quando esprimeva il suo era sempre in grado di aggiungere elementi importanti alla discussione. Nel pd monrealese, fin dalla sua costituzione, il prof Mario Cinà è stato impegnato in prima fila. Ne è stato anche tesoriere (per la verità senza alcun tesoro, come sottolineava lui) proprio in ragione della sua correttezza e dirittura morale.

Ricordo che per pagare l’affitto della sede che allora avevamo in via Roma, si trovò ad anticipare personalmente buona parte di 6 mensilità, confidando sul presunto buonsenso di consiglieri comunali e provinciale. Quando capì che tutti facevano orecchie da mercante mi confidò il suo disappunto e che era stato costretto a pagare personalmente. Naturalmente, trovammo una soluzione ragionevole e Mario continuò nel suo impegno. Era fatto così, disposto a rimetterci di tasca per i valori e le passioni in cui credeva.

È un altro importante pezzo di una generazione che, anche professionalmente, ha contribuito a far rinascere il paese e che ora se ne va con la stessa delicatezza che metteva in tutte le sue cose. Ci mancherà. Lascia la moglie Mariella e le figlie Gabriella, Paola e Irene.

La veglia funebre sarà oggi pomeriggio nella cappella di Santa Teresa e i funerali saranno celebrati domani mattina, 10 agosto, alle ore 10 presso la chiesa di San Castrense.

Alla famiglia di Mario Cinà le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.