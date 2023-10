Aquino, rapina ieri sera al supermercato Conad

Quattro uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nell'esercizio prima della chiusura

MONREALE, 10 ottobre – E' successo tutto in pochi attimi, quando erano da poco passate le 20. In pratica l'orario di chiusura dell'esercizio. Quattro rapinatori sono entrati a volto coperto nel supermercato Conad di Aquino, mettendo a segno una rapina.

Chi conosce la zona sa che ancora a quell'ora, poco prima che il supermercato chiuda, sono ancora diverse le persone al suo interno, intente ad effettuare gli ultimi acquisti prima di rientrare a casa. Tra l'altro, l'orario “migliore”, quello della chiusura, quando la cassa è più piena, al termine della giornata.

E così i rapinatori hanno fatto irruzione nell'esercizio, con armi in mano, minacciando i cassieri, infischiandosene della presenza della gente.

Erano arrivati nel parcheggio del supermercato utilizzando una Lancia Y rubata a Palermo la stessa mattina. A mettere loro i bastoni fra le ruote è stato l'allarme tempestivo che ha fatto arrivare abbastanza celermente i carabinieri, facendo in modo che i malviventi si dessero alla fuga, riuscendo a portare via una cifra di poco inferiore ai 500 euro, ma non l'intero contenuto della cassa.

La vettura è stata poi abbandonata dai rapinatori e ritrovata dai militari lungo la strada che porta ad Altofonte. Le indagini che gli uomini dell'Arma stanno conducendo potranno beneficiare verosimilmente delle immagini prodotte dal sistema di videosorveglianza sia del supermercato, che di altri esercizi dei pressi.