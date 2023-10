Via Biagio Giordano, torna l'illuminazione pubblica: stasera l'accensione

I lavori sono stati realizzati grazie alla convenzione Consip Lotto 11

MONREALE, 10 ottobre – Erano attesi da anni i lavori per la illuminazione di via Biagio Giordano, importante arteria della città, dove sono stati eseguiti i lavori di ripristino voluti dall'amministrazione comunale.

L''impianto di pubblica illuminazione, pertanto, da oggi tornerà a funzionare, come afferma una nota del Comune, grazie alla sigla della convenzione "Consip Lotto 11" e all’ordinativo di fornitura dell’amministrazione per volontà della giunta che ha dato priorità assoluta a questo impianto per la sicurezza dei cittadini.

Tale impianto era stato parzialmente dismesso per ragioni di sicurezza ormai da diversi anni costituendo un fattore di rischio per la sicurezza pubblica. I lavori, oltre la verifica e la riattivazione dei cavidotti elettrici esistenti, hanno compreso la collocazione di 26 nuovi sostegni alimentati con sorgente luminosa "a led" e il loro allaccio alla rete pubblica.

Gli interventi sono stati eseguiti dalla Società "ENEL SOLE s.r.l" con il coordinamento dell'Ufficio Tecnico Comunale. “Si tratta di un importante intervento di contemporanea messa in sicurezza degli aspetti di percorrenza di un importante asse viario – dichiara l’assessore ai Servizi a Rete Rosanna Giannetto - e di efficientemento energetico per l'utilizzo di luci a lunga durata e basso consumo”.